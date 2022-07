Trump driver valgkamp for Palin i Alaska

De to står hverandre nær ideologisk og har spilt en viktig rolle i det republikanske partiets dreining det siste tiåret mot ytre høyre. De står også begge bak påstanden om at juks ved valget i 2020 førte til at Trump tapte.

– I Alaska trengte vi ikke å bekymre oss for det, for her vant vi, sa Trump i sin tale på et stadion i Anchorage.

Den 58-årige Palin forsøker å bli valgt til å etterfølge avdøde Don Young som Alaskas eneste representant i Representantenes hus i Washington ved mellomvalget 8. november.

Trump forsøker å befeste sitt grep om Republikanerne gjennom selektiv støtte til kandidater ved primærvalgene i år. Alle de han støtter, støtter hans påstand om valgjuks, og de som vinner blir Republikanernes kandidater ved valget i november.

På møtet i Anchorage talte også Kelly Tshibaka, som med Trumps støtte stiller opp mot den republikanske senatoren Lisa Murkowski. Murkowski stemte for riksrett mot Trump, og Trump kaller henne verre enn en demokrat.

