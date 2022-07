Steve Bannon vil vitne i kongresshøringen

Den neste høringen om hendelsene den 6. januar vil ta for seg perioden på tre timer da president Donald Trump unnlot å gripe inn mens en folkemengde tok seg fram til kongressbygningen.

Bannon, som tidligere var politisk strateg for Trump, risikerer straffeforfølgelse etter at han i månedsvis har nektet å møte etter at kongressen har stevnet ham som vitne.

– Har mange spørsmål

I november i fjor ble han pågrepet og tiltalt i en føderal storjury for å ha vist forakt for Kongressen. Han er også tiltalt for å ha nektet å levere dokumenter som svar på komiteens stevning.

Hans advokat sier nå at Bannon kan være villig til å vitne likevel, ifølge medlemmer i komiteen som gransker stormingen.

– Jeg regner med at vi kommer til å høre fra ham. Vi har mange spørsmål til ham, sier kongressrepresentanten Zoe Lofgren.

Bannon har hevdet at han ikke må møte fordi han er underlagt presidentens fritak, såkalt «executive privilege». Dette har komiteen tidligere avvist fordi Bannon hadde fått sparken fra Det hvite hus i 2017.

Både CNN og The Guardian har omtalt et brev som Trump skal ha sendt til Bannon lørdag, der den tidligere presidenten gir sistnevnte «grønt lys» til å vitne om hendelsen, skriver VG.

Ønsket offentlig høring

Bannon har uttrykt at han vil foretrekke en offentlig høring, men komitémedlemmene har ønsket at vitnemålet skal avlegges i et privat møte.

– Måten vi har behandlet hvert eneste vitne på, er den samme. De kommer inn og de snakker med komiteen. Hvis de skal avlegge vitnemål, er de under ed. Det tas opp på video, sier kongressrepresentant Jamie Raskin.

Komiteen sier den ønsker å høre fra Bannon fordi han har «spesifikk kunnskap om hendelsene som var planlagt for 6. januar før de skjedde». De viser blant annet til kommentarer Bannon kom med på podkasten sin dagen for opptøyene, der han sa at: «Helvete kommer til å bryte løs i morgen».

