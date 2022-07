Prognoser: Abes parti ligger an til å vinne søndagens valg i Japan

Det liberaldemokratiske partiet (LDP) og deres allierte, partiet Komeito, ligger an til å beholde flertallet i nasjonalforsamlingens overhus. Det viser valgdagsprognoser som ble publisert da valglokalene stengte.

Søndagens valg omhandler det minst mektige av de to kamrene i overhuset, og tilsvarer halvparten av setene i overhuset. Valget har blitt overskygget av drapet på Abe, som skjedde da han holdt en tale under et valgdagsarrangement i byen Nara.

– Vi må aldri tillate at vold begrenser ytringsfriheten under valg, som er demokratiets grunnmur, sa Kishida mens han drev valgkamp rundt om i landet lørdag.

