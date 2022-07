Over 3.000 brannfolk kjemper mot skogbranner i Portugal

Skogbrannene oppsto under en hetebølge som for tiden rammer Portugal, med temperaturer opp mot 43 grader. Landet har vedtatt restriksjoner som hindrer offentlig tilgang til skoger som anses å være i risikosonen.

Portugals statsminister António Costa har denne uken utsatt et statsbesøk i Mosambik på grunn av brannene, og oppfordrer folk til å ikke tenne bål utendørs.

– Å forhindre branner er den beste hjelpen vi kan gi våre brannmannskaper, tvitrer han.

Ifølge myndighetene i landet har tolv brannfolk og 17 sivile hatt behov for medisinsk hjelp etter å ha blitt skadd av brannene. EU har åpnet for at medlemslandene kan sende ressurser for å hjelpe Portugal, og Spania mobiliserte raskt to brannslukningsfly til nabolandet sitt.

