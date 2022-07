Kjøpesenteret Field’s i København åpner dørene igjen etter masseskytingen

– Vi har vært i tett dialog med politiet i København og brannmyndighetene. Vi vurderer på den bakgrunn at Field’s er trygt, heter det i en pressemelding fra kjøpesenteret.

Field's ble åsted for en masseskyting da en 22 år gammel mann åpnet ild inne på senteret for en uke siden. Tre personer ble drept.

– Vi har også snakket med fagfolk som forteller oss at den beste metoden for å unngå kronisk angst eller langvarige reaksjoner generelt sett, er at kunder og ansatte så fort som mulig vender tilbake til normalen, skriver Field's videre.

Kjøpesenteret åpner dørene igjen klokken 10 mandag formiddag.

