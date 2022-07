Flyktninger og migranter tvinges til sex for å få mat i Libya

I en fersk rapport gjentar FNs uavhengige etterforskere at de verste forbrytelsene i henhold til internasjonal lov sannsynligvis er blitt begått i det krigsherjede landet, og at kvinner på flukt er blitt utsatt for noen av de verste overgrepene.

– Vi har grunn til å tro at forbrytelser mot menneskeheten, som drap, tortur, fengsling, voldtekt, påtvunget forsvinning og andre umenneskelige handlinger, er blitt begått i flere interneringsleirer i Libya siden 2016, heter det.

Flyktninger og migranter blir stadig vekk anholdt eller pågrepet av myndighetene, menneskesmuglere og andre i Libya.

Spesielt menneskesmuglere har tjent på kaoset som har herjet i landet siden begynnelsen på den arabiske våren og drapet på den libyske diktatoren Muammar al-Gaddafi i 2011.

Umenneskelige handlinger

Rapporten skal ifølge FN ha samlet omfattende bevis på «den systematiske bruken av langvarig vilkårlig internering» av migranter og flyktninger i Libya, og den skal presenteres for FNs menneskerettighetsråd neste uke.

Etterforskerne, som foretok flere reiser til Libya, beskriver hvordan mennesker internert i Libya har opplevd både «drap, tortur, voldtekt og andre umenneskelige handlinger».

Rapporten fremhever spesielt hvordan seksuell vold blir misbrukt av menneskesmuglere til utpressing av familier som drømmer om et bedre liv i Europa.

– Det har også blitt dokumentert tilfeller av voldtekt på steder for internering eller fangenskap der kvinner har blitt tvunget til å ha sex for å overleve, i bytte mot mat eller andre viktige ting, står det videre.

Ifølge FN oppdraget er risikoen for å bli utsatt for seksuelle overgrep i Libya ansett som så stor at kvinner og jenter selv sørger for å få satt inn prevensjonsimplantat før de reiser til landet. Det for å unngå en uønsket graviditet.

Voldtatt for å få vann til datteren

En kvinne som ble holdt fanget i den nordlige byen Ajdabiya i Libya, har forklart hvordan hun ble tvunget til å ha sex med kidnapperne sine for å få tilgang til vann, slik at hun kunne vaske klærne til sin syke seks måneder gamle baby.

– Jeg lot dem voldta meg. Jeg hadde ikke noe valg. Det var for datteren min. Jeg kunne ikke forlate henne slik, sa hun til FN-etterforskerne.

Mandatet til etterforskningsoppdraget, som ble opprettet av FNs menneskerettighetsråd i juni 2020, løper ut om noen dager. Men flere afrikanske land har allerede presentert et utkast til en resolusjon for rådet, som vil utvide mandatet i ytterligere ni måneder.

I en stor rapport, som ble presentert i oktober i fjor, konkluderte FNs etterforskere med at forbrytelser mot menneskeheten sannsynligvis hadde blitt begått i landet, inkludert ved interneringssentre, og mot migranter og flyktninger.

FN-oppdraget har utarbeidet en liste over enkeltpersoner og grupper som antas å stå bak disse forbrytelsene, men den er ikke kjent for offentligheten.

Kritikk av den libyske kystvakten

Rapporten, som fremlegges om kun noen dager, er ventet å gi ytterligere detaljer om forbrytelser begått i byen Tarhuna, sørøst for Tripoli, hvor dusinvis av massegraver er blitt oppdaget de siste to årene.

Libya er transittland for mange som håper å ta seg til Europa. Mange har druknet på havet, mens tusenvis av andre er stanset og returnert av den libyske kystvakten som mottar støtte fra Italia og EU.

Amnesty International og andre har dokumentert hvordan den libyske kystvakten setter liv i fare, blant annet gjennom hensynsløs manøvrering nær skrøpelige båter med flyktninger og migranter, og i enkelte tilfeller også ved å løsne skudd for å tvinge dem til å stanse.

EU erkjente selv i en hemmelig rapport tidligere i år «overdreven maktbruk» fra libyske myndigheter, men videreførte likevel støtten til den libyske kystvakten.





