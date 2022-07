USA lover 360 millioner dollar i ekstra støtte til Ukraina

På et møte med Kinas utenriksminister Wang Yi på Bali lørdag, sa Blinken at Russlands aggresjon ikke bare var en trussel mot Ukraina, men en trussel mot de grunnleggende prinsippene i verdensordenen, melder Sky News.

Han sa også at han ikke hadde sett noen tegn til at Russland ville engasjere seg i meningsfullt diplomati.

Wang sa på sin side at Kina og USA er avhengige av å opprettholde et normalt forhold for å bedre relasjonen til hverandre.

Møtet, som etterfølger G20-ministermøtet fredag, er de første personlige samtalene mellom Blinken og Wang siden oktober.

