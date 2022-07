Massiv skogbrann under kontroll i Frankrike

Opp mot 950 brannfolk og flere slokkefly har i flere dager arbeidet for å slokke skogbrannen i Gard-regionen. Men den kritiske fasen av brannen er nå over, sier Eric Agrinier i brannvesenet.

– For øyeblikket er brannen under kontroll. Det betyr at vi ikke tror den vil spre seg lenger, sier han.

Rundt 520 brannfolk jobber fremdeles på bakken i området, som ligger omtrent 90 kilometer nord for middelhavsbyen Montpellier.

Brannen har av beredskapspersonell blitt betegnet som en megabrann. Som i store deler av Frankrike ellers, har Sørøst-Frankrike lidd av tørke i år, noe som øker risikoen for branner.

