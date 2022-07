Flere kvinner skal ha blitt dopet ned på sommerfest for Scholz’ parti

Det er partiet selv som melder om hendelsen. Tysk politi sier de etterforsker saken.

Minst 1.000 personer var til stede på festen, og Scholz selv var der. SPD utelukker ikke at det kan ha vært flere ofre enn de ni kvinnene som har meldt fra om symptomer på at de ble utsatt for voldtektsdop.

SDP sendte onsdag kveld ut en epost til alle som var invitert til festen og fordømte det de kaller en monstrøs handling som de umiddelbart meldte til politiet.

En av kvinnene gikk til politiet og fortalte at hun ikke husket noe som helst fra festen kvelden før. Hun fortalte også at hun følte seg kvalm og svimmel under festen etter å ha spist mat og drukket alkoholfrie drikkevarer.

Voldtektsdop er en betegnelse på rusmidler eller lignende som gis til et intetanende offer, ofte gjennom mat eller drikke, og kan gjøre ofrene forvirret og ute av stand til å forsvare seg selv mot overgrep.

