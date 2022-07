Fredsprisvinner Ressa tapte ankesak

Både Ressa og kollegaen Rey Santos Jr. står overfor lange fengselsstraffer etter å ha blitt dømt for ærekrenkelser på nett.

Avgjørelsen fra ankedomstolen om å opprettholde dommen kommer mindre en to uker etter at myndighetene på Filippinene besluttet å stenge ned Rappler. Det skjedde på Rodrigo Dutertes siste dag som president – Ressa har vært en uttalt kritiker av Duterte og hans politikk.

Rappler sier i en uttalelse at de ikke gir opp saken, og vil benytte seg av alle muligheter innenfor rettssystemet for å få dommen omgjort, inkludert å anke saken videre til høyesterett.

Rappler er et nettsted for undersøkende og gravende journalistikk på Filippinene. Ressa vant Nobels fredspris i 2021 sammen med den russiske sjefredaktøren Dmitrij Muratov i den uavhengige avisen Novaja Gazeta for sin innsats for ytringsfrihet.

Ressa er for tiden involvert i minst sju rettssaker mot henne.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen