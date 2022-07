AP: President Joe Biden skal legge fram abort-plan

Det er ventet at USAs president Joe Biden fredag vil iverksette konkrete tiltak for å beskytte abortretten til amerikanske kvinner. Dette ifølge tre personer som er tett på saken, skriver nyhetsbyrået AP.

Biden er under press fra det demokratiske partiet om å gjøre mer, etter at Høyesterett fjernet den føderale retten til abort i en historisk kjennelse 25. juni. Nå er det er opp til delstatene om abort skal være lov eller ikke. Selv når kvinner reiser til stater der abort er lovlig for å gjennomføre prosedyren, kan de risikere å bli stilt for retten i hjemstaten der abort er forbudt.

Fredag er det ventet at Biden vil snakke om nettopp det å beskytte retten kvinner har til søke helsetjenester knyttet til graviditet, svangerskap og abort, ifølge kildene.

[ Kampen for abortpiller blir trolig den neste store saken i USA ]

Det er ventet at presidenten vil legge fram en plan som skal gjøre det vanskeligere å straffeforfølge kvinner som søker abort i andre stater, eller kjøper abortpiller i stater der all abort er ulovlig. Ifølge kildene nyhetsbyrået har snakket med, vil Biden komme med konkrete instruksjoner til helse- og justisdepartementet om å jobbe mot slik straffeforfølging.

Saken fortsetter under videoen

Presidenten vil også gi helsepersonell og de som jobber i forsikringsselskaper mer kunnskap om når de er pålagt å dele sensitiv pasientinformasjon. Det er ventet at Biden vil ta grep for å sikre anonymiteten til kvinner som søker abort i USA.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen