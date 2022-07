SAS’ søknad om konkursbeskyttelse godkjent

Den første høringen i SAS’ Chapter 11-prosess ble avholdt i konkursdomstolen i New Yorks sørlige distrikt torsdag ettermiddag.

Konsernsjef Anko Van der Werff i SAS sier i en pressemelding at domstolens godkjennelse bekrefter at selskapets virksomhet kan fortsette som vanlig under konkursbeskyttelsesprosessen.

– Vi kommer fortsatt til å gi våre kunder servicen de er vant med, samtidig som vi akselererer arbeidet med å gjennomføre viktige deler av vår omfattende endringsprosess SAS forward, sier han.

Konkursbeskyttelse, som i USA kalles for chapter 11, innebærer at ingen kreditorer kan kreve sine penger tilbake eller begjære SAS konkurs så lenge selskapet er under beskyttelse.

