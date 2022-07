– Alle bør være klar over at vi ikke for alvor har startet ennå, sa han til en gruppe russiske parlamentarikere torsdag.

– Samtidig nekter vi ikke å delta i fredsforhandlinger, men de som nekter, bør vite at det vil bli vanskeligere å komme til enighet med oss på et senere tidspunkt, sa Putin.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen