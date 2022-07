Masseflukt rundt Johnson fortsetter – over 50 har sluttet

Torsdag er det minister for Nord-Irland Brandon Lewis og de seks statssekretærene Helen Whatley, Damian Hinds, George Freeman, Chris Philip, James Cartlidge og Guy Opperman som melder at de går av fra sine stillinger.

Lewis har tidligere vært flittig til å ta Johnson i forsvar, men skriver i oppsigelsesbrevet sitt at han ikke lenger ser at viktige verdier som ærlighet, integritet og gjensidig respekt blir opprettholdt i regjeringen.

– En avgjørelse om å gå av er aldri lett å ta, spesielt ikke på et så kritisk tidspunkt for Nord-Irland, skriver han.

To sider

De seks er de siste i en lang rekke av personer i og rundt Johnsons regjeringsapparat som har varslet sin avgang de siste dagene. Ifølge Sky er det nå 53 som har trukket seg.

Sky News erfarer at det nå har oppstått to sider i Downing Street, der Johnson og regjeringen holder til.

Den ene siden skal ifølge en kilde være i gang med å gjøre klart et avskjedsbrev for Johnson, men det er uklart om statsministeren i det hele tatt kommer til å lese det. Johnson har så langt stått fast ved at han ikke vil gå av.

Den andre siden skal etter sigende insistere på at Johnson skal holde fast ved statsministerjobben.

Ingen tillit

Grunnen mange av de som går av oppgir som årsak er at de ikke lenger har tillit til statsministeren, særlig i kjølvannet av Chris Pincher-skandalen, den siste i en rekke skandaler rundt Johnson og hans regjering.

Pincher ble nylig suspendert fra Det konservative partiet ha blitt anklaget for å ha tafset på to menn i fylla. Det kom også anklager mot ham i 2019, som Johnson skal ha visst om, men Pincher ble likevel utnevnt til en toppjobb i partiet.

Tapet av Nord-Irland-minister Lewis blir trolig hardt for Johnson. Han har vært viktig i forbindelsene med den siste tidens vanskeligheter rundt Nord Irland-protokollen, skriver Sky News.

– Går ikke lenger

Wheatley skriver på sin side at selv om hun har argumentert for at Johnson burde holde fast ved jobben tidligere, kan hun ikke lenger fortsette med det.

– Du kan bare si unnskyld og gå videre et visst antall ganger. Nå går det ikke lenger, skriver hun.

Onsdag sa Johnson at han ikke vil gå av som statsminister, selv om flere av hans egne regjeringskollegaer har bedt ham om det.

– Kaos

– Kaoset i statsministerboligen, sammenbruddet av regjeringens kollektive ansvar, forsvaret av upassende oppførsel og trass mot parlamentet er alt fornærmelser mot den konservatismen jeg tror på og står for, skriver George Freeman i sitt oppsigelsesbrev.

Damian Hinds har tidligere vært utdanningsminister under tidligere statsminister Theresa May, men trekker seg nå fra stillingen som statssekretær i innenriksdepartementet.

– Viktigere enn noen regjering eller leder er de standardene vi opprettholder i det offentlige liv og troen på vårt demokrati, skriver Hinds nå.

Mistet barna under pandemien

Guy Opperman, som har vært statssekretær i arbeids- og pensjonsdepartementet, sier han spesielt har blitt opprørt over partygate-skandalen. Flere i og rundt Boris Johnsons regjering, inkludert ham selv, fikk bøter for å ha brutt koronareglene under fester i blant annet statsministerboligen.

Opperman mistet selv tvillingbarna sine under pandemien og kunne på grunn av de strenge koronareglene ikke besøke kona si på sykehuset.

– Dessverre har den siste tidens hendelser vist at regjeringen rett og slett ikke fungerer under din ledelse, skriver Opperman i oppsigelsesbrevet sitt.

---

Disse har trukket seg fra Johnsons regjering

Det stormer rundt Storbritannias statsminister Boris Johnson. En rekke personer i regjeringsapparatet har trukket seg eller blitt sparket etter å ha vendt ham ryggen. De er:

* Finansminister Rishi Sunak

* Helseminister Sajid Javid

* Minister for Wales Simon Hart

* Minister for Nord-Irland Brandon Lewis

* Boligminister Michael Gove (sparket)

* Statssekretær Damian Hinds i innenriksdepartementet

* Statssekretær Helen Whately i finansdepartementet

* Statssekretær George Freeman i industridepartementet

* Statssekretær Guy Opperman i arbeids- og pensjonsdepartementet

* Statssekretær Victoria Atkins i justisdepartementet

* Statssekretær Will Quince i utdanningsdepartementet

* Statssekretær Robin Walker i utdanningsdepartementet

* Statssekretær Alex Burghart i utdanningsdepartementet

* Statssekretær Kemi Badenoch i utenriksdepartementet

* Statssekretær John Glen i finansdepartementet

* Statssekretær Stuart Andrew i boligdepartementet

* Statssekretær Jo Churchill i miljø- og landbruksdepartementet

* Statssekretær Neil O’Brien i boligdepartementet

* Statssekretær Julia Lopez i kulturdepartementet

* Statssekretær Mims Davis i arbeids- og pensjonsdepartementet

* Statssekretær Lee Rowley i industridepartementet

* Statssekretær Rachel Maclean i innenriksdepartementet

* Statssekretær Mike Freer i departementet for internasjonal handel

I tillegg har en rekke parlamentariske privatsekretærer trukket seg fra stillingene:

Laura Trott, Nicola Richards, Saqib Bhatti, Jonathan Gullis, Virginia Crosbie, Felicity Buchan, Selaine Saxby, Claire Coutinho, David Johnston, Duncan Baker, Fay Jones, Craig Williams, Mark Logan, Mark Fletcher, Sara Britcliffe, Ruth Edwards, Peter Gibson, James Sunderland, Jacob Young, James Daly, Danny Kruger og Gareth Davies.

Parlamentariske privatsekretærer er parlamentsmedlemmer som blir pekt ut til en slags assistent for en statsråd, minister eller statssekretær.

I tillegg har flere andre i stillinger rundt Johnson trukket seg:

* De konservatives nestleder Bim Afolami

* Handelsutsending til Marokko Andrew Murrison

* Handelsutsending til Kenya Theodora Clarke

* Handelsutsending til Angola og Zambia David Duguid

* Handelsutsending til New Zealand David Mundell

Kilder: Ritzau, Reuters, BBC, gov.uk og The Independent

---