Kontantbeholdningen i SAS synker raskt

Torsdag ettermiddag klokken 16 startet den første høringen i en domstol i Southern District of New York om konkursbeskyttelsen i SAS. Helt i innledningen ville dommer Michael E. Wiles vite detaljer om kontantbeholdningen i flyselskapet, skriver Dagens Næringsliv.

På spørsmål om flyselskapets kontantbeholdning svarte SAS' advokat at selskapet har rundt 7,4 milliarder svenske kroner på hånden.

Det er en nedgang på cirka 400 millioner svenske kroner sammenlignet med kontantbeholdningen selskapet meldte de hadde i en børsmelding tirsdag. Da var summen 7,8 milliarder svenske kroner.

Det kommer fram av innledningen til selskapet og deres advokater at det ikke har lyktes å komme i mål med store kreditorer om kutt i selskapets gjeld, og at det er hovedgrunnen til at SAS søkte om konkursbeskyttelse denne uken. SAS-sjef Anko Van der Werff har tidligere sagt at streiken fremskyndet en slik søknad.

