Komiker Sacha Baron Cohen slapp unna millionsøksmål fra republikansk politiker

Det var Roy Moore, tidligere senatskandidat og høyesterettsjustitiarius i Alabamas høyesterett, som saksøkte Cohen. Moore sier at ble lurt til å stille opp i en ydmykende TV-opptreden der det ble referert til pedofili-anklager mot ham.

Torsdag ble det klart at Moore hadde tapt søksmålet mot komikeren. Ifølge domstolen i Manhattan hadde Moore signert en kontrakt som forbød alle juridiske krav tilknyttet opptredenen.

De tre dommerne slo også fast at det «helt klart var humor» da Baron Cohen demonstrerte en såkalt «pedofilidetektor», som pep hver gang den kom nær Moore, og at ingen seere ville tro at komikeren kom med faktiske anklager mot republikaneren.

Innslaget ble laget etter at Moore ble beskyldt for å ha hatt romantiske og seksuelle forhold med tenåringer da han var i 30-årene. Anklagene ble kjent for offentligheten i 2017, da Moore stilte til valg som senator i Alabama.

Moore har avvist anklagene, som førte til at han tapte mot demokraten Doug Jones. Jones ble den første demokraten til å representere Alabama i Senatet på godt over 20 år.

Moore og kona sier de vil anke avgjørelsen.

