200 flyteknikere sympatistreiker med SAS-pilotene

De 200 flyteknikerne som nå streiker har ansvaret for mange fly i datterselskapet til SAS, skriver Sveriges Radio. Flyteknikerne sympatistreiker med pilotene som også streiker.

Fly trenger service hver tredje dag for å kunne være i ordinær trafikk. Får de ikke dette, må flyene settes på bakken. Så på sikt kan flyteknikerstreiken ramme flere SAS-flygninger. SAS på sin side opplyser at de har funnet en løsning slik at sympatistreiken ikke rammer flere SAS-fly enn de som allerede er rammet på grunn av pilotstreiken.

Flyene som nå er i luften skal få vedlikehold av andre flyteknikerne enn de som nå er i streik, ifølge selskapet.

