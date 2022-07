Storbritannias tidligere helseminister ut mot Johnson: – Nok er nok

Javid, som trakk seg fra stillingen tirsdag, holdt onsdag sin avskjedstale i etterkant av parlamentets spørretime.

Han beskrev sin tid som statsråd som «det absolutt største privilegiet i livet» og sa at han fortsatt hadde mye å utrette, men at «nok er nok». Deretter kom han med kraftig kritikk av statsminister Boris Johnson.

– Et lag er så godt som sin kaptein. Og en kaptein er så god som sitt lag. På et tidspunkt må du bare si at nok er nok. Problemene starter på toppen og det kommer ikke til å endre seg, sa han og sa at Det konservative partiets verdier, nå står i fare.

Javid fortalte også at han de sist månedene har slitt med balansegangen mellom sin egen integritet og lojaliteten til sin sjef, Boris Johnson. Han understrekte at han «aldri vil risikere å miste sin integritet».

Javid sa videre at da han hørte de første historiene om fester i Downing Street under koronapandemien, så lot han tvilen komme til gode etter forsikringer fra statsministerens kontor og andre partifeller om at ingen regler var brutt.

– Denne uken er det igjen grunn til å stille spørsmål om sannheten er blitt fortalt, sa Javid.

