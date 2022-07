Storbritannia avviser at britisk diplomat er pågrepet i Iran

– Meldingene om at en britisk diplomat er pågrepet i Iran, er fullstendig falske, heter det i en uttalelse fra det britiske utenriksdepartementet.

Det var det statlige iranske nyhetsbyrået Fars som først meldte at en britisk diplomat og tre polske statsborgere var pågrepet i Iran.

Ifølge nyhetsbyrået samlet de fire jordprøver fra et forbudt område i Shahdad-ørkenen, og det ble publisert et bilde av de fire og et droneopptak som angivelig viste at de samlet prøvene.

Meldingen om pågripelsene ble aldri bekreftet fra andre kilder.

I forrige måned ba Amnesty International den britiske regjeringen om å etterforske Irans seks år lange internering av Nazanin Zaghari-Ratcliffe, som har både britisk og iransk statsborgerskap. Menneskerettighetsorganisasjonen har fordømt interneringen og kalt det en «gisseltaking».

Zaghari-Ratcliffe, som først ble internert i Iran i 2016, returnerte til Storbritannia i mars sammen med en annen person med dobbelt statsborgerskap, Anoosheh Ashoori, etter at britiske myndigheter gikk med på å betale en langvarig gjeld til Iran.

Det skjer samtidig som Iran, USA og flere andre verdensmakter forsøker å bli enige om en retur til atomavtalen fra 2015.

