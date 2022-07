Sjudobbel drapssiktelse mot 4. juli-masseskytter

Statsadvokat Eric Rinehart sier mannen, 21 år gamle Robert Crimo, kan få livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse om han blir dømt, og han varsler at siktelsen vil utvides ytterligere.

Crimo skal møte i retten onsdag.

Flere hundre personer deltok i paraden i hovedgaten i forstaden Highland Park nord for Chicago da Crimo begynte å skyte mot folkemengden. Politiet sier han brukte en automatrifle til å fyre av mer enn 70 skudd.

Minst sju personer ble drept i angrepet, og mange er alvorlig skadd.

Møtte politiet to ganger

Politiet opplyser at de rykket ut til Crimos bolig i september 2019 da et familiemedlem ringte nødetatene etter at han hadde truet med å «drepe alle» som var der.

Polititalsmann Christopher Covelli sier at politiet beslagla 16 kniver, en dolk og et sverd, men at det ikke var noen tegn til at han hadde skytevåpen på det tidspunktet.

En gang i løpet av det siste året kjøpte Crimo det politiet mener er drapsvåpenet i Illinois. I alt kjøpte han fem våpen, som politiet beslagla i farens bolig.

Politiet rykket i april 2019 ut da Crimo skal ha forsøkt å ta sitt eget liv.

[ USAs høyesterett slår fast at alle amerikanere kan bære våpen offentlig ]

Lovlig kjøpt våpen

Delstatsmyndighetene i Illinois sier at Crimo søkte om våpentillatelse i desember 2019, da han var 19 år gammel. Faren skrev under på søknaden.

Den gang var det «utilstrekkelig grunnlag til å slå fast at det var en tydelig og overhengende fare» og derfor avslå søknaden, heter det i en uttalelse.

Tirsdag, dagen etter masseskytingen, ble et sjuende offer meldt død. Mer enn 30 mennesker ble såret i angrepet, som politiet mener gjerningsmannen planla i lang tid.

21-åringen var iført kvinneklær da han ble pågrepet, ifølge politiet i Chicago. Utkledningen skal ha vært et forsøk på å skjule identiteten og de karakteristiske ansiktstatoveringene han har, slik at han kunne forsvinne inn i folkemengden uten å bli lagt merke til.

Saken fortsetter under videoen

Uklart motiv

Politiet har gjennom avhør og i Crimos innlegg i sosiale medier ikke kunnet kartlegge et motiv for angrepet eller funnet indikasjoner på at han valgte ofre basert på etnisitet, religion eller andre forhold, ifølge Covelli.

På en YouTube-kanal var det lastet opp en lang rekke videoer der Crimo synes å være avbildet, men disse er blitt tatt ned tirsdag. NTB så disse videoene før de ble fjernet.

Blant annet var det lastet opp en video av det som tilsynelatende er ruta der 4. juli-paraden gikk. I tillegg inneholdt de tegninger og animasjoner av folk som blir skutt, og også av en skytter som blir drept av politiet.

Videoene var lastet opp i slutten av 2021.

