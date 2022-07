Scholz anklager AfD for å være «Russlands parti» i Tyskland

– AfD er ikke bare et høyrepopulistisk parti, men også Russlands parti, sa Scholz i den tyske nasjonalforsamlingen.

Scholz var i nasjonalforsamlingen for å svare på spørsmål fra AfD, som har kalt Tysklands sanksjoner mot Russland for «ubrukelige» og bedt om at gassrørledningen Nord Stream 2 blir satt i drift.

Nord Stream 2 skulle levere russisk gass til Tyskland, men prosjektet ble stanset da Russland invaderte Ukraina i februar.

Scholz gjentok onsdag at Tyskland forbereder seg på å klare seg uten russisk olje og gass, og at landet har bygd opp nødvendig infrastruktur for å klare dette.

