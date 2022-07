Ny vaksine mot flått ventet i 2025

Vaksinen har hatt lovende resultater i tidlige studier, melder Yle.

– Man kan si at på laboratoriet og i de første testene har den vist seg å gi god beskyttelse. Den er rett og slett med på å drepe borreliosebakterien dersom den skulle overføres ved flåttbitt, sier professor Johan Sanmartin Berglund ved Blekinge tekniske høyskole.

De aller fleste flåttbitt fører ikke til sykdom. I gjennomsnitt oppstår borreliose kun etter omtrent 2 prosent av alle bitt. Borreliose er en infeksjonssykdom som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi, og kalles også Lymes sykdom.

[ Jaktflått oppdaget for første gang på pattedyr i Norge ]

Hittil har forskerne gjennomført to faser med vaksinetesting hvor man har sett at vaksinen ser ut til å være trygg, at den gir god immunrespons og hvor store doser som må gis.

Den siste fasen med testing starter i september.

Saken fortsetter under videoen

– Vi kommer til å gi vaksinen til mellom 15.000 og 20.000 personer, hvor halvparten får flåttvaksinen og halvparten får placebovaksine, en saltvannsløsning eller tilsvarende, sier Berglund.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen