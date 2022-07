Politi- og redningsmannskaper er på vei til flyplassen, skriver danske Ekstra Bladet.

– Vi kan bekrefte at vi har fått melding om brann i et fly, men det er sparsomt med opplysninger, sier en talskvinne for politiet i København til avisen.

Det er uklart om flyet befinner seg på flyplassen, eller om det er på vei til flyplassen.

