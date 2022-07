Eiffeltårnet ruster - males over før OL

Eiffeltårnet er et av de sterkeste symbolene på Frankrike, og en av de mest besøkte turistattraksjonene i verden, med nesten sju millioner besøkende i året. Nå rapporteres det at tårnet er gjennomsyret av rust, i dårlig stand og trenger full reparasjon. Men i stedet har bygget fått en kosmetisk malingsjobb som har kostet 60 millioner euro i forkant av De olympiske leker i Paris i 2024, ifølge CNN.

Dette er tjuende gang tårnet har blitt malt over. Egentlig skulle rundt 30 prosent av tårnet ha blitt strippet og deretter påført to nye strøk. Men forsinkelser i arbeidet forårsaket av koronapandemien og tilstedeværelsen av bly i den gamle malingen, betyr at bare fem prosent vil bli behandlet, skriver CNN.

Eiffeltårnet sett fra undersiden. (NTB scanpix)

Skulle egentlig bare stå i 20 år

Eiffeltårnet hadde opprinnelig kun tillatelse til å stå i 20 år, men da tårnet viste seg å være verdifullt for telekommunikasjon, ble det stående. Det har nemlig en stor antenne på toppen. Den 12. januar 1908 ble den første langdistanseradiomeldingen sendt fra tårnet, ifølge Wikipedia.

Eiffeltårnet var verdens høyeste byggverk fram til 1930, da det ble overgått av den 319 meter høye Chrysler-bygningen i New York.

Selskapet som fører tilsyn med tårnet, Societe d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), er motvillige til å stenge tårnet i lang tid på grunn av turistinntektene som ville gått tapt, skriver CNN.

