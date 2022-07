Den siktede i København ringte hjelpetelefon før kjøpesenter-skytingen

Kun timer før han skjøt og drepte tre personer på kjøpesenteret Field’s, ringte 22-åringen en hjelpetelefon for akutte psykiske vansker, ifølge Danmarks Radio. Men telefonlinjen var stengt ettersom det var søndag ettermiddag.

En talsperson for hjelpetelefontjenesten han ringte vil ikke kommentere den konkrete hendelsen, og understreker at alle som tar kontakt med dem er helt anonyme. Allerede for et halvår siden ble det satt søkelys på at det er vanskelig å nå igjennom til hjelpetelefontjenester i Danmark.

22-åringen ble mandag varetektsfengslet i 24 dager på lukket psykiatrisk institusjon. Det er den siktedes oppførsel, noen av hans uttalelser og mannens tidligere kontakt med psykiatrien som er grunnlaget for at han overføres til en psykiatrisk institusjon.

Han er siktet for tre drap, sju drapsforsøk og brudd på våpenloven.

