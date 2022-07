Danske flyteknikere planlegger sympatistreik med SAS-pilotene

Bak streiken står Danske Metal, skriver Danmarks Radio.

Flyteknikerne som nå varsler streik har også ansvaret for flere fly i datterselskapet til SAS. Dersom SAS og de ansatte ikke finner en snarlig løsning på konflikten, vil heller ikke disse flyene kunne være i ordinær trafikk etter lørdag denne uken ifølge forhandlingslederen i Dansk Metal.

Fly trenger service hver tredje dag for å kunne være i ordinær trafikk. Får de ikke dette, må flyene settes på bakken.

SAS på sin side opplyser at de har funnet en løsning slik at sympatistreiken ikke rammer flere SAS-fly. Samtidig innrømmer pressesjef i SAS Danmark at streiken likevel har negative konsekvenser for dem.

[ Kommentar: Det SAS-ledelsen driver med nå, er høyt spill ]

– Det er klart at det påvirker oss med tanke på de flyene som i dag står på bakken og trenger jevnlig vedlikehold. Når pilotene kommer tilbake fra streik kan vi ikke fly med dem med en gang, sier Alexandra Lindgren Kaoukji.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen