Britiske postarbeidere ble angrepet av hund over 1.600 ganger i 2021

Det er tilsynelatende ikke alltid lett å være postmann i Storbritannia, ifølge den seneste rapporten fra det britiske postvesenet Royal Mail.

For totalt 1.673 britiske postarbeidere meldte i fjor fra om at de hadde blitt angrepet av hund da de forsøkte å levere folks post. Det betyr at det i gjennomsnitt fant sted 32 hundeangrep i uka.

Noen av dem sitter igjen med varige men, mens andre har blitt redde for egne kjæledyr.

Posttraumatisk stress

En av de uheldige postarbeiderne er Julie Mundy fra Cheshire. Hun måtte tilbringe fem dager på sykehus etter at hun ble angrepet av en hund på jobb i 2019.

Hendelsen førte til at hun måtte være hjemme fra jobb i tre måneder, og begynte å lide av posttraumatisk stress.

Ifølge Mundy skjedde uhellet da en kunde ikke klarte å holde tilbake hunden. Den hoppet mot henne i en vill fart, og hun snublet, falt i bakken og brakk hoften.

– Jeg kunne ikke bevege meg, men jeg skjønte ikke da at jeg hadde brukket hoften, forteller Mundy, som sier hun begynte å blø i armen etter at hunden bet henne.

– Etter angrepet har jeg lidd av posttraumatisk stress. Hver gang jeg hører en bjeffende hund blir jeg kald på ryggen, legger hun til.

Bitt gjennom postluken

I Royal Mails rapport kommer det fram at det aller «farligste» stedet å levere post i Storbritannia er ved folks inngangsdør.

Der skjedde hele 39 prosent av fjorårets hundeangrep, altså 654. Inngangsdøren var også det farligste leveransestedet i 2020, ifølge postvesenet.

Det er igjen tett etterfulgt av hager og innkjørsler, der 30 prosent av angrepene fant sted. 8 prosent av angrepene skjedde på gaten.

Det mest overraskende er kanskje at det i 387 tilfeller ble meldt om angrep gjennom folks postluker. Da blir det med en gang en «farligere» jobb å levere den daglige papiravisen.

Livredd sin egen valp

Da Tim Murray fra Plymouth begynte som postmann, trodde han ikke at det ville bli en farlig jobb. Men etter han ble bitt av en hund da han leverte posten i 2020, har traumene fra jobben ført til konsekvenser hjemme.

For som eier av en liten valp, ble Murray så redd etter å ha blitt bitt, at han så vidt turte å klappe sin egen hund.

– Jeg hadde selv en leken valp på den tiden, men jeg begynte å unngå ham i frykt for at han skulle hoppe opp eller nappe i meg, forteller han.

– Det har tatt meg over ett år å synes at det er hyggelig å se en annen hund, sier han.

Høyesterettsavgjørelse

For britene er ikke postarbeidere som blir angrepet av hund noe som kun skjer i tegneserier. Det er tvert imot et utbredt problem.

I 2020 avgjorde britisk høyesterett at hundeeiere kan straffeforfølges dersom kjæledyret deres har fri tilgang til postkassen og et uhell skjer, uavhengig om eieren er hjemme eller ikke.

– Hundeangrep er fortsatt en stor sikkerhetsrisiko og bekymring for postmenn og -kvinner over hele Storbritannia. Omfanget av problemet bør ikke undervurderes, understreker Dave Joyce i postarbeidernes fagforening Communication Workers.

Han har skrevet til den britiske regjeringen og bedt dem skjerpe hundelovene i landet.

Rapporten fra Royal Mail lanseres i anledning deres kampanje for hundesikkerhet for britiske postarbeidere.

