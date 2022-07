Britiske medier spår slutten for Boris Johnson etter regjeringsflukt

Finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid trakk seg fra Boris Johnsons regjering tirsdag kveld og sier at de har mistet tillit til den britiske statsministeren.

Onsdag møter Johnson i parlamentet hvor det er ventet at han blir grillet for håndteringen av den seneste politiske skandalen.

– For hver dag han fortsetter som statsminister blir kaoset større. For landets beste bør han gå, skriver den britiske avisen The Times, som erklærer «game over».

[ Partitopp og to britiske statsråder trekker seg i protest mot Boris Johnson ]

Forrige uke ble torypolitikeren Chris Pincher suspendert fra Det konservative partiet etter anklager om at han skal ha tafset på to menn i fylla. Johnson skal allerede i 2019 ha blitt informert om andre anklager mot Pincher, noe statsministeren sier at han hadde glemt.

Det har også stormet rundt Johnson etter den mye omtalte partygate-skandalen, der han og flere andre høytstående torypolitikere ble ilagt bøter for å ha festet da Storbritannia var under strenge koronarestriksjoner.

Saken fortsetter under videoen

Totalt forlot ti parlamentsmedlemmer fra Det konservative partiet sine stillinger tirsdag – to statsråder, en minister, fire parlamentariske privatsekretærer, en visepartiformann og to handelsutsendinger.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen