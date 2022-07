To britiske statsråder trekker seg i protest mot Boris Johnson

– Det synes klart for meg at denne situasjonen ikke vil endre seg under din ledelse, og du har derfor mistet min tillit, skriver Javid i sitt oppsigelsesbrev til statsminister Boris Johnson.

– Innbyggerne forventer med rette at det blir styrt på skikkelig vis, kompetent og seriøst, skriver Sunak på Twitter.

Johnson og det konservative regjeringspartiet har det siste året vært gjenstand for en rekke skandaler.

Tidligere i måneden ble torypolitikeren Chris Pincher suspendert fra partiet etter anklager om at han skal ha tafset på to menn i fylla.

Nylig måtte det avholdes suppleringsvalg i to kretser fordi de konservative representantene derfra måtte gå av. Den ene for å ha sett på porno under et møte i parlamentet, den andre etter å ha blitt dømt til fengsel for overgrep på en 15 år gammel gutt.

Boris Johnson og Rishi Sunak under et regjeringsmøte i Downing Street. (JUSTIN TALLIS/AP)

Det har også stormet rundt Johnson etter den mye omtalte partygate-skandalen, der han og flere andre høytstående torypolitikere ble ilagt bøter for å ha festet da Storbritannia var under strenge koronarestriksjoner.

Partygate førte til en mistillitsavstemning mot statsministeren i de konservatives partigruppe i parlamentet, som Johnson overlevde på hengende håret.

Saken oppdateres.

