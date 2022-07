Sveits motsetter seg del av ukrainsk gjenoppbyggingsplan

Denne uken har rundt 40 potensielle giverland møttes i Lugano i Sveits, der den ukrainske regjeringen la fram sine planer om gjenoppbygging av landet. Det ble anslått at planen vil koste rundt 7.400 milliarder kroner.

Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal sa at en viktig kilde for gjenoppbyggingen må være beslaglagte verdier som tilhører Russland og russiske oligarker. Men Sveits’ president Ignazio Cassis hadde innvendinger mot planen.

– Retten til eierskap, eiendomsretten, er en menneskerettighet, sa han på en pressekonferanse i Lugano, ifølge The Guardian.

Mye hemmelighold

Cassis sa det kan være legitimt å beslaglegge verdier for å klargjøre eierskap og om det er tilknytning til krigen eller forbrytelser. Men han la til at proporsjonalitetsprinsippet i henhold til folkeretten må være gjeldende.

– Du må forsikre deg om at innbyggerne er beskyttet mot statens makt. Det er det vi kaller liberale demokratier, sa presidenten.

Sveits har et lovverk som gir utstrakt rett til hemmelighold for landets banker.

Vil ha lovgivning

Denys Sjmyhal erkjente at dette bare var begynnelsen på diskusjonen, men han vil ikke gå tilbake på ideen.

– Vi foreslår å finne en måte å lage nasjonal og internasjonal lovgivning for muligheten til å konfiskere fryste verdier, sa han.

Vestlige land har tatt beslag i russiske verdier for mellom 3.000 og 5.000 milliarder kroner, ifølge Sjmyhal.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som deltok på møtet via videolink fra Kyiv, kalte gjenoppbyggingsplanen for «det viktigste bidraget til støtte for fred i verden».

Støtte fra Storbritannia

I motsetning til sin sveitsiske kollega, er Storbritannias utenriksminister Lizz Truss positiv til ideen om å bruke beslaglagte russiske verdier til å finansiere gjenoppbyggingen.

– Jeg støtter konseptet. Vi ser nøye på dette, sa Truss.

Hun la imidlertid til at initiativet vil trenge lovgivning. Samtidig sa hun at Storbritannia skal bli en nøkkelpartner for Ukraina i gjenoppbyggingen.

– Ukrainas gjenoppbygging fra Russlands krigføring vil være et symbol på demokratiets makt over autokrati. Det vil vise Putin at hans forsøk på å ødelegge Ukraina bare har produsert en sterkere, mer velstående og mer forent nasjon, sa utenriksministeren.

USA lovet støtte

Scott Miller, USAs ambassadør til Sveits, la på konferansen vekt på at Ukraina også har umiddelbare behov for hjelp.

– Mens vi anerkjenner viktigheten av å forberede Ukrainas framtid, må vi alle innfri våre forpliktelser for å gi Ukraina det de umiddelbart trenger, sa han, ifølge ABC.

Ukrainas statsminister Sjmyhal sa på konferansen at regjeringen nøye vil velge ut prosjekter for å gjenoppbygging, som skoler, sykehus og annen infrastruktur som har blitt ødelagt i løpet av krigen.

