SAS søker konkursbeskyttelse i USA

SAS varsler at dette er neste steg i deres redningsplan, SAS Forward, som ble lagt fram i februar, heter det i en børsmelding tirsdag morgen.

SAS og noen av deres datterselskap sendte tirsdag inn frivillige begjæringer under konkurslovgivningen i USA (såkalt chapter 11-begjæringer). Begjæringen er gitt inn til en domstol i New York.

Chapter 11-begjæringer innleder en juridisk prosess for finansiell omstrukturering under tilsyn av en amerikansk, føderal domstol.

Streik

Nyheten kommer dagen etter at det ble brudd i meklingen mellom SAS og deres piloter, og 900 piloter gikk ut i streik.

– SAS’ drift og ruteflyvinger påvirkes ikke av chapter 11-begjæringen, og SAS vil fortsette å tilby sine tjenester til kundene som vanlig. Ruteflyvinger vil imidlertid bli påvirket av streiken initiert av SAS Scandinavias pilotforeninger, heter det i børsmeldingen.

– Selskapet forventes å oppfylle sine forpliktelser på kort sikt. Streiken har en negativ effekt på selskapets likviditet og finansielle stilling, og denne effekten kan bli betydelig dersom streiken blir langvarig, heter det videre.

Samtaler

SAS opplyser videre at de er i samtaler med en rekke mulige långivere for å sikre ytterligere finansiering på inntil 700 millioner dollar, nesten 6,9 milliarder kroner, blant annet for å opprettholde selskapets aktivitet under rettsprosessen.

SAS venter at rettsprosessen i USA vil være ferdig i løpet av 9–12 måneder.

SAS håper at de gjennom rettsprosessen vil oppnå avtaler med sentrale interessenter, rekonstruere selskapets forpliktelser, omorganisere flyflåten og oppnå en betydelig tilførsel av kapital.

