Mette Frederiksen får «nese» for sin rolle i minkskandalen

Det er et flertall bestående av regjeringen og støttepartiene i Folketinget som sørget for «nesen» til Frederiksen. Samtidig ble det fastslått at det ikke er grunnlag for en riksrettssak mot statsministeren.

«Nesen» er en konsekvens av rapporten fra Minkkommisjonen som ble lagt fram forrige uke. Danmark avlivet over 15 millioner minkdyr etter at regjeringen i 2020 besluttet at alle mink skulle avlives. Begrunnelsen var en mutasjon av koronaviruset som hadde spredd seg fra mink til mennesker.

Også tidligere mat-, landbruks- og fiskeriminister Mogens Jensen får en «nese» for rollen i minkskandalen, skriver danske TV 2.

[ Danmark saksøkes av grønlandske barn som ble revet bort fra familien ]

Opposisjonen støtter ikke anbefalingen og «nesen», da de mener at uavhengige advokater må vurdere om det er grunnlag for å gå til sak mot statsministeren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen