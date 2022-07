Legemiddelselskaper frikjent for ansvar for opioid-krisen i amerikansk delstat

Kjennelsen kom et år etter at saken til fylket Cabell County og byen Huntington ble ført for retten mot selskapene AmerisourceBergen Drug Co., Cardinal Health Inc og McKesson Group.

Saksøkerne mener at selskapene har forårsaket en enorm helsekrise ved å hensynsløst forsyne samfunnet med 81 millioner piller over åtte år bare i Cabell og Huntington.

Men dommeren mener at selskapene ikke kan holdes ansvarlig. De la skylden for krisen på legenes utskriving av resepter, dårlig kommunikasjon og pillekvoter innført av myndighetene.

Bare i fjor registrerte myndighetene i Cabell, som har 93.000 innbyggere, 1.067 tilfeller av pilleoverdoser og 158 dødsfall.

Opioid-krisen i USA ble forverret av pandemien, og over 100.000 amerikanere døde av overdoser av piller i tolvmånedersperioden fram til april i fjor.

