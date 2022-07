Protester i USA etter at politiet skjøt svart mann med flere titalls skudd

For fjerde dag på rad marsjerte demonstrantene til rådhuset i Akron i protest med enda en politiskyting av en svart mann i USA, og de fortsatte til langt på kveld.

Protesten var stort sett fredelig, men noen av demonstrantene satte fyr på konteinere og knuste vinduene i snøploger og andre tyngre kjøretøy som var stilt opp rundt rådhuset. Opprørspoliti brukte til slutt tåregass mot dem.

25 år gamle Jayland Walker ble drept forrige mandag da politiet forsøkte å stanse ham i en trafikkontroll.

To politivideoer som er offentliggjort, viser at politiet la seg etter Walker da han ikke stoppet, og løsnet skudd etter at de hevdet de var blitt skutt mot. Etter flere minutters biljakt, stanset Walker bilen og prøvde å stikke av til fots.

Han ble innhentet på en parkeringsplass, og opptakene viser at alle de åtte politimennene på stedet skjøt serier med skudd mot ham mens han lå på bakken. Opptil 60 skudd skal ha vært avfyrt mot mannen.

Det ble etterpå funnet et våpen og et magasin i bilen til Walker, men han var ubevæpnet da han løp bort til fots.

Saken fortsetter under videoen

Presidenten i borgerrettighetsorganisasjonen NAACP, Derrick Johnson, kalte skytingen reglerett mord.

– Denne mannen ble drept på grunn av en mulig trafikkforseelse. Slikt skjer ikke med hvite mennesker i Amerika, sier han.

