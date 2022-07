Isbre-ulykke i Italia kan ha krevd 20 liv

Sju mennesker er funnet omkommet etter ulykken, og redningsmannskapene brukte mandag varmesøkende droner i letingen etter de savnede.

I tillegg er alle alpine redningsgrupper fra den nærliggende Veneto-regionen sendt ut, inkludert hunder, for å lete etter fjellklatrerne.

Leder for de alpine redningsgruppene, Giorgio Gajer, sier til nyhetsbyrået AGI at han tror mulighetene for å finne overlevende er små.

Is og stein skal ha dundret nedover fjellsiden i så høy fart som 300 kilometer i timen, ifølge italienske myndigheter.

Ulykken fant sted i det 3.343 meter høye Marmolada-fjellet, det høyeste i de østlige Dolomittene nord i Italia.

Det er uklart hva som utløste raset, men den intense hetebølgen som har rammet Italia siden slutten av juni, kan være en faktor. Det har vært ti grader på toppen av fjellet de siste dagene, er varme som er svært uvanlig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen