Dansk politi: To av de drepte i kjøpesenterskytingen var mindreårige

Fire personer er kritisk skadd. Det opplyser dansk politi på en pressekonferanse mandag morgen.

– En 40 år gammel kvinne, en 19 år gammel kvinne, begge danske statsborgere. To svenske statsborgere, en 50 år gammel mann og en 16 år gammel kvinne. De er alle i en alvorlig tilstand, opplyser Søren Thomassen i København-politiet på en pressekonferanse.

Utover dette er det en rekke personer som er lettere skadd, opplyser Thomassen.

Thomassen sier at det ikke ser ut til å ha vært en forbindelse mellom gjerningspersonen og ofrene.

– Vår vurdering er at det er tilfeldige ofre. At det ikke er motivert av kjønn eller lignende.

Politiet har avhørt den mistenkte, og han har sagt at det var ham som utførte angrepet.

Siktet for drap – ikke terror

Den angivelige gjerningsmannen blir siktet for drap.

– Det er ingenting som kan underbygge at det er snakk om en terrorhandling, sier Thomassen.

Thomassen sier at det er etter en gjennomgang av dokumenter og vitnesbyrd, og den samlede etterforskningen så langt, som gjør at de ikke tror det er snakk om terror.

Politiet opplyser at det ikke er noe som tyder på at gjerningsmannen på Field’s i København samarbeidet med andre eller fikk hjelp av andre.

Thomassen sier at det pågår massiv etterforskning med sikte på å sikre at de vet at han agerte alene.

Han sier at det er foretatt ransakinger og gjennomgang av dokumenter, og at dette blir lagt fram når den mistenkte gjerningsmannen blir framstilt for varetektsfengsling senere mandag.

Ikke våpentillatelse

Våpnene som ble brukt under skytingen i København, var lovlige, men mistenkte hadde ikke våpentillatelse, sier dansk politi.

– Det ser ut til at mistenkte ikke hadde tillatelse til våpen, opplyste sjefinspektør Søren Thomassen på pressekonferansen mandag morgen.

Han sier at politiet ser at det har vært en form for forberedelse i forkant av skytingen, men vil ikke uttale seg om motiv ennå. Mannen var kjent for psykiatrien.

– Som det ser ut nå, tyder det på at han agerte alene. Nærmere motiv om hevn eller noe annet vil jeg vente med å uttale meg om, sier Thomassen.

