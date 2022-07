Zelenskyj vil ha hjelp til gjenoppbygging

– Det er nødvendig å ikke bare reparere alt som okkupantene har ødelagt, men også å etablere et nytt grunnlag for livene våre og som er trygt, moderne, komfortabelt og tilgjengelig, sier han i sin daglige videotale natt til søndag.

Han mener en slik plan vil innebære «enorme investeringer» i milliardklassen, der det skal tas i bruk ny teknologi, bygges opp nye institusjoner, og gjennomføres reformer.

– Uansett hvor vanskelig det er for oss i dag, må vi huske på at det blir en dag i morgen, sier Zelenskyj.

Mandag skal rundt 40 potensielle donorland møtes i Lugano i Sveits. Der vil den ukrainske regjeringen presentere sine prioriteringer for gjenoppbygging av det krigsherjede landet for første gang.

Zelenskyj sier også i sin daglige tale at ukrainerne må huske på at krigen er langt fra over.

– Dens ondskap øker noen steder, og kan ikke bli glemt, sier presidenten.

