Russland sier Lysytsjansk er falt

Sjojgu har underrettet president Vladimir Putin om at de russiske styrkene sammen med lokal separatistmilitser har tatt full kontroll over Lysytsjansk og dermed frigjort hele folkerepublikken Luhansk, heter det i kommunikeet fra det russiske forsvarsdepartementet, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Ukrainske styrker har i ukevis utkjempet harde kamper for å hindre russerne i å okkupere byen, slik de gjorde med nabobyen Sievjerodonetsk for en uke siden.

Lysytsjansk var den siste lommen i Luhansk-provinsen som Ukraina fortsatt hadde kontroll over, og en russisk okkupasjon av byen vil være et viktig gjennombrudd for å ta kontroll over hele Donbas og andre deler av Øst-Ukraina.

Motstridende meldinger

De siste dagene har det vært motstridende meldinger om statusen for Lysytsjansk. Guvernør i Luhansk, Serhij Hajdaj, erkjente søndag at russiske styrker hadde fått et fotfeste i byen, men hevdet at de fortsatt hadde kontroll.

Dagen før avviste Ukraina påstander fra de russisk-støttede separatistene om at byen var omringet og at de ukrainske styrkene var innelåst.

Men den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War skrev i sin siste rapport at Lysytsjansk trolig var falt allerede lørdag, og at de ukrainske styrkene var trukket ut. De viste til verifiserte bilder av russiske soldater som spaserte rolig nord og sørøst i byen.

Ukraina har ennå ikke kommentert meldingene fra Moskva.

Lettere å forsvare

Lysytsjansk ligger på en høyde og er dermed lettere å forsvare enn Sievjerodonetsk på den andre siden av elva. Lørdag opplyste Ukraina at russerne for første gang hadde klart å krysse elva, noe som skapte en ny trussel mot Lysytsjansk.

Luhansk og Donetsk er de to provinsene som utgjør Donbas. Siden russerne måtte trekke seg ut av områdene rundt Kyiv og Kharkiv, har de konsentrert seg om å få kontroll over de to provinsene.

I februar, dager før invasjonen av Ukraina, anerkjente Russland de to provinsene som uavhengige «folkerepublikker».

Fortsatt er store deler av Donetsk på ukrainske hender. Den neste byen som ligger an til å bli utsatt for en kraftig russisk offensiv, er Slavjansk, der den ukrainske provinsadministrasjonen for Donetsk holder til. Den blir allerede utsatt for intens artilleriild.

