Protester på Lesvos mot tilbakesending av migranter

Aktivistene bar plakater mot såkalte pushbacks da de demonstrerte i havna i byen Lesvos lørdag.

Hellas avviser imidlertid at de sender migranter tilbake. Sjøfartsminister Giannis Plakiotakis sier at alle anklager de har mottatt, er gransket og har vist seg ikke å stemme.

Likevel har menneskerettighetsgrupper i årevis hevdet at kystvakten og europeiske grensemyndigheter stopper migranter i båter før de når den greske kysten, og sender dem tilbake til tyrkisk farvann. Meldinger i mediene og forskning kan også tyde på at dette kanskje skjer.

Men Hellas sier de bare forsvarer sine grenser, som også er EUs yttergrense. Plakiotakis sier at første prioritet er å redde liv, men han beskylder også Tyrkia for å la migranter sette ut i båt mot Hellas, trass i at Tyrkia får penger fra EU for å ha flyktninger i landet.

