Palestinerne anklages for tortur av fanger

Praksisen kan innebære at sikkerhetsstyrkene gjør seg skyldig i forbrytelser mot menneskeheten, sier Human Rights Watch i en rapport.

Organisasjonen ber giverland kutte støtten til sikkerhetsstyrker som begår slike forbrytelser, og ber Den internasjonale straffedomstolen om å granske.

I rapporten heter det at sikkerhetsstyrkene setter fanger i isolat og slår dem, blant annet ved å piske føttene deres, og tvinger dem inn i smertefulle stillinger over lengre perioder for å skremme, straffe eller presse fram tilståelser.

HRW sier at sikkerhetsstyrkene ikke holdes ansvarlig for den angivelige torturen. Siden mishandlingen har vært systematisk over mange år, kan den betegnes som forbrytelser mot menneskeheten.

I rapporten beskrives også israelsk mishandling og tortur av palestinske fanger på den okkuperte Vestbredden, og HRW sier at ingen tiltale er reist mot israelske sikkerhetsstyrker trass i hundrevis av anklager over de siste 20 årene.

Kjent opposisjonell drept

HRWs rapport kommer et år etter at Nizar Banat, en frittalende palestinsk kritiker av selvstyremyndighetene og president Mahmoud Abbas, døde etter at palestinske sikkerhetsstyrker stormet huset hans i Hebron midt på natten og slepte ham med seg.

Da liket ble undersøkt, viste det seg at han var slått i hodet, i brystet, nakken, beina og hendene. Det gikk mindre enn en time fra han ble pågrepet til han døde.

Dødsfallet utløste flere uker med protester mot selvstyremyndighetene i Hebron og Ramallah. Noen av demonstrasjonene ble brutalt oppløst av palestinsk politi.

Amnesty International sa i forrige uke at selvstyremyndighetene ennå ikke har holdt sikkerhetsstyrkene ansvarlig for Banats død. 14 politifolk er pågrepet og siktet i en militærdomstol, men ingen i kommandoposisjon er holdt ansvarlig.

– Mishandling fortsetter

– Over et år etter at Nizar Banat ble slått i hjel, fortsetter palestinske selvstyremyndigheter å arrestere og torturere kritikere og motstandere, sier Omar Shakir, som er Israel- og Palestinadirektør for Human Rights Watch.

– Systematisk mishandling fra selvstyremyndighetenes og Hamas' side er en vesentlig del av undertrykkingen av det palestinske folk, sier han videre.

HRW har utarbeidet en liste over palestinere som gruppen sier er pågrepet på vilkårlig vis siden Banats død.

Palestina har signert Konvensjonen mot tortur og er følgelig forpliktet til å forhindre tortur.

