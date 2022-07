– Forferdelige meldinger om skyting på Field’s. Kriseberedskapen er innkalt. Vi er klare til å hjelpe hvis politiet etterspør det. Vi er i tett kontakt, tvitrer Sophie Hæstorp Andersen.

Oppfordrer til å kontakte pårørende

Dansk politi oppfordrer folk som har vært på kjøpesenteret Fields utenfor København søndag til å kontakte pårørende som har vært på stedet.

– Hvis du har vært på Fields, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med dine pårørende, skriver Københavns politi på Twitter.

Det skjer etter at politiet bekreftet at det var avfyrt skudd på kjøpesenteret Fields og at flere personer er skutt.

[ Flere skutt på kjøpesenter i København - én person pågrepet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen