Harry Styles om København-skytingen: – Jeg er i sjokk

– Teamet mitt og jeg ber for alle involvert i skytingen på kjøpesenteret i København. Jeg er i sjokk, skriver han i et innlegg på Snapchat.

Konserten skal etter planen holdes ved Royal Arena, kun 700 meter fra Field's kjøpesenter.

Arrangøren Live Nation har opplyst at konserten skal holdes, men er utsatt til klokken 21. De skriver på Facebook at politiet har gitt dem klarsignal til å gjennomføre konserten.

– Vi er i dialog med artisten, og per nå er konsertstart klokken 21. Vi er oppmerksomme på at veiene rundt arenaen er stengt, og at det kan ta lengre tid å komme seg til konserten, skriver arrangøren Live Nation på Facebook.

– Vårt sikkerhetspersonell er i tett dialog med politiet, som har kontroll over situasjonen. Politiet har gitt klarsignal til at konserten kan holdes som planlagt. Vi hjelper publikum inn i arenaen som raskt, stille og rolig som mulig, og halvparten av publikum er allerede inne. Vi ønsker alle en god konsert, skriver de.

Ifølge DR har Live Nation fjernet innlegget fra sin Facebook-side, men det ligger fremdeles på siden for arrangementet.

[ Flere skutt på kjøpesenter i København - én pågrepet og tre på sykehus ]

