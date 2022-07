Demonstranter i Sudan krever slutt på militærregime

Demonstrantene har ikke latt seg skremme av at ni mennesker ble drept av sikkerhetsstyrkene under en masseprotest torsdag.

Det var den blodigste protesten på flere måneder etter at de militære under ledelse av hørsjefen Abdel Fattah al-Burhan grep makten i oktober i fjor.

I de siste demonstrasjonene har folkemengdene brent bildekk og bygd barrikader av murstein, mens sikkerhetsstyrkene har angrepet dem med tåregass og vannkanoner.

Demonstrantene krever at overgangen til et sivilt styre som var i gang i fjor etter at Omar al-Bashir ble styrtet i 2019, gjenopptas.

FNs menneskerettighetskommissær Michelle Bachelet krever uavhengig gransking av torsdagens hendelser, mens FN, Den afrikanske union og den regionale blokken Igad forsøker å legge til rette for forhandlinger mellom de sivile og generalene.

