USAs klimautsending lover at landet skal oppfylle målene

– Vi er fast bestemt på å oppfylle målene våre. Vi kan oppnå målene våre, sier Kerry.

– Men det ville selvsagt ha vært til hjelp hvis vi hadde hatt et flertall i USAs høyesterett som faktisk forsto alvorsgraden i situasjonen og som var mer villig til å prøve å hjelpe, i stedet for å legge fram et hinder av et eller annet slag, sier Kerry videre.

Uttalelsen kom fredag, dagen etter at USAs høyesterett la begrensninger på hvordan landets viktigste lov mot forurensning kan brukes mot CO2-utslipp fra kraftverk.

Kritikk fra FN og Kina

Det hvite hus reagerte skarpt og kalte kjennelsen knusende og bakstreversk. Også talsmannen for FNs generalsekretær António Guterres, Stephane Dujarric, reagerte kraftig. Han sa at kjennelsen er et hardt slag mot kampen mot klimaendringer.

Kina, som slipper ut mest CO2 i verden, ba fredag alle land oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen. Utenriksdepartementets talsmann Zhao Lijian sa at det for USA «ikke er nok bare å komme med slagord».

– Skal vise Kina

Kerry, som har samarbeidet med amerikanske tjenestemenn i klimaforhandlinger, sier at han ikke er overrasket over budskapet fra Beijing.

– Vi skal vise Kina nøyaktig hvordan vi skal få jobben gjort, sier Kerry.

President Joe Bidens mål er å redusere USAs utslipp med 50 prosent innen 2030 og oppnå en utslippsfri kraftsektor innen 2035.

Åpner for mer boring

Til tross for løftet om å redusere avhengigheten av fossil energi, kunngjorde innenriksdepartementet i USA fredag et forslag som åpner for olje- og gassboring i Mexicogolfen og utenfor Alaska de neste fem årene.

Kullkraft står for rundt 20 prosent av USAs strømproduksjon. Kina, som har investert tungt i vind- og solenergi, har også fortsatt å bygge opp kullkraftkapasiteten.

Kullkraft har ingen fremtid, mener Kerry.

– Ingen kommer til å finansiere ny kullkraft i USA. Ingen bank, ingen privat långiver. Kull er den skitneste energien i verden, sier han.

