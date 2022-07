Tidligere argentinsk offiser dømt for massakre

Roberto Guillermo Bravo, som har bodd i USA i flere tiår, var den eneste eksoffiseren som deltok i den såkalte Trelew-massakren, som ennå ikke var blitt stilt for retten. Tre andre er dømt til livstid i fengsel i Argentina.

Nå er han dømt til å betale 200 millioner kroner i erstatning til pårørende etter fire av ofrene.

Bravo var rolig da kjennelsen falt fredag, der to av de pårørende lyttet mens de gråt.

– Jeg er glad på deres vegne, sa Bravo til AP da han forlot rettslokalet.

Bravo klarte lenge å unndra seg rettsforfølgelse i hjemlandet fordi argentinsk lov ikke åpner for å stille noen for retten som ikke er til stede. Han kom til USA som militærattaché i 1973, ble boende og ble senere amerikansk statsborger.

USA har ikke ønsket å utlevere ham. I stedet ble han stilt for retten i henhold til en lov som tillater å stille innbyggere i landet for retten for kriminelle handlinger i andre land. Det er pårørende av de drepte som sto bak søksmålet.

Bravo og de andre offiserene var anklaget for å ha skutt og drept 16 ubevæpnede politiske fanger og såret ytterligere tre. De skal også ha vært skyldig i tortur som er forbudt både i henhold til folkeretten og amerikansk lov.

Den offisielle versjonen er at fangene forsøkte å flykte, men de tre som overlevde, fortalte en annen historie da de ble løslatt i 1973. Alle tre ble senere kidnappet og drept av de militære etter kuppet i 1976.

