Det skriver den ukrainske avisen Kyiv Independent, som viser til en melding fra Odesas myndigheter i meldingstjenesten Telegram.

Ordfører Henadyj Trukhanov skrev under på ordren fredag. Han kaller Storbritannia den viktigste allierte og sier at hvis resten av verdenssamfunnet hadde inntatt samme posisjon som Storbritannia, ville Ukraina ha bekjempet Russland for lenge siden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen