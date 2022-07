Koronasmitten stiger i Tyskland

Tysklands folkehelseinstitutt Robert Koch Institut melder at insidensen over sju dager lørdag var på 696,5. Det er litt over fredag, men betydelig høyere enn forrige uke, da insidensen var på 632.

Selv om den offisielle smitteraten ikke lenger betraktes som en pålitelig indikator siden mange smittede ikke tar PCR-tester, begynner spørsmålet å reises om det ikke allerede nå blir behov for tiltak mot en koronabølge til høsten.

– Det blir en vanskelig høst, og vi må være forberedt. Vi har store problemer med BA.-varianten som nå sprer seg, sier helseminister Karl Lauterbach og legger til at det er frykt for at kritisk infrastruktur blir overbelastet av høye smittetall.

