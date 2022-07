Statsminister Jonas Gahr Støre er i Kyiv – lover 10 milliarder kroner i bistand

Støre møtte landets president Volodymyr Zelenskyj etter at han reiste direkte fra Nato-toppmøtet i Madrid til Ukraina.

Før de politiske toppmøtene besøkte Støre to landsbyer som på ulikt vis er merket av den russiske invasjonens brutalitet. Tydelig beveget over møtene med innbyggere i Tsjernihiv og Yahidne reiste Støre videre til Kyiv med budskapet om ytterligere støtte.

– Vi bidrar for å støtte ukrainernes kamp for frihet. De kjemper for sitt land, men også for vår felles sikkerhet i Europa og våre demokratiske verdier, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Utbetales i år og neste år

Pengene, 1 milliard euro og altså over 10 milliarder norske kroner, skal dekke flere hovedformål – humanitær hjelp, gjenoppbygging og støtte til driften av sentrale funksjoner, samt skoler og sykehus. Den siste delen er militær bistand.

Pengene skal utbetales i i resten av 2022 og neste år. Statsministeren tar sikte på på fremme forslaget for Stortinget i august.

Hjelpepakken kommer i tillegg til de andre bidragene, humanitært og militært som Norge allerede har gitt etter at Russland invaderte Ukraina i februar.

Rett fra Madrid

Støre kom direkte fra Nato-toppmøtet i Madrid der han hadde deltatt på det historiske vedtaket om å invitere inn Sverige og Finland i alliansen.

Overgangen for den norske statsministeren kunne knapt vært større. Fra luftkondisjonerte møtelokaler i den spanske hovedstaden fikk Støre i Kyiv oppleve varmen og hvilke omfattende ødeleggelser den russiske krigsmakten har påført en av sine nærmeste naboer.

Totalskadde boligblokken

I Tsjernihiv fortalte visestatsminister Julija Svyrydenko og guvernør Vyatsjeslav Tsjaus hvordan nabolaget den 3. mars var blitt bombet av russiske jagerfly.

Flere boligblokker ble totalskadd og en hjerteklinikk satt ut av drift da bombene rammet og trykkbølgene raserte hele fasaden.

– Ikke alle har fått et nytt sted å bo etter dette angrepet. Vi vurderer ulike former for midlertidige hus, men ikke alle har ennå fått et tilbud, forklarer guvernøren

I landsbyen Yahidne hadde russiske soldater i mars hadde tvunget 300 beboere ned i kjelleren på skolen i byen og latt dem sitte der en måned og til folk begynte å dø. Guidet av en av dem som selv hadde overlevd, ble Støre ført gjennom de trange rommene.

Møtet gjorde tydelig på inntrykk på Støre som under solid vakthold ble fulgt av et knippe norske pressefolk på turen.

Før besøket i Tsjernihiv

Det er andre gang noen fra den norske regjeringen reiser til Ukraina etter krigens start.

I begynnelsen av mai besøkte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) Kyiv. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tok imot den norske delegasjonen i presidentpalasset i Kyiv. De møtte da også landets utenriksminister Dmytro Kuleba.

Under møtet i mai ble det kjent at Norge skulle bidra med 100 millioner kroner til å dekke utbetalinger av pensjoner, sosialhjelp (kontantstøtte) og lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte. I forbindelse med Nato-møtet ble det onsdag kjent at Norge sammen med Storbritannia bidrar til å sende langtrekkende rakettartilleri til Ukraina.

Tidligere har Norge også donert 22 artilleriskyts av typen M109 med utstyr og reservedeler, samt ammunisjon til Ukraina, samt sørget for opplæring av ukrainske soldater på våpensystemet.

