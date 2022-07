Nord-Korea tror koronasmitten kom med ballonger fra Sør-Korea

Aktivister har i årevis fløyet hundretusenvis av ballonger med ark med politisk budskap over grensa til nord. Nord-Koreas ledere har vært rasende på naboen i sør for at ballongsenderne ikke stanses.

Sørkoreanske myndigheter avviser at ballongene kan ha tatt med seg koronasmitte til Nord-Korea. De viser til forskning om hvordan koronaviruset sprer seg.

Myndighetene i nord mener at smitteutbruddet startet i Ipho nær grensa, og at viruset derfra kom til hovedstaden Pyongyang med smittede mennesker.

Det er blitt forbudt i Sør-Korea å sende ballonger til Nord-Korea, men sent i april startet praksisen opp igjen. En aktivist sendte da av gårde mange ballonger med munnbind, smertestillende og annet for å hjelpe koronasmittede nordkoreanere.

Nord-Korea stengte grensene og klarte lenge å holde koronaviruset ute av landet. 12. mai bekreftet myndighetene at et større koronautbrudd hadde brutt ut.

