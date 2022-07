Jonas Gahr Støre i Ukraina: – Et blikk inn i helvete på jord

Av Peter Tálos / NTB

– Det vi har sett her velger jeg å kalle et blikk inn i helvete på jord. En okkupasjonsmakt som tar folk fra nabolaget og stuer dem ned i en kjeller, sier en rystet Støre til NTB.

Statsministerens først tur til Ukraina skjer like etter toppmøtet i Nato hvor det ble bestemt at Norge sammen med Storbritannia skal gi mer våpen til Ukraina. Etter at Støre fredag formiddag selv hadde sett hvordan russiske styrker har gått fram overfor sivilbefolkningen i landet, er ikke Støre i tvil om at det er riktig å hjelpe landet i kampen.

– Ukraina rett til å forsvare seg. Det er ingen som kan stå og si at de skal ta mot noe. Det er et land som vil forsvare seg og som kan forsvare seg.

